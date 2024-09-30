İstanbul ve 13 ilde sarı alarm! AKOM saat verdi aman dikkat 12 derece birden düşüyor

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü. Meteoroloji tarafından bugün 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. İstanbul’un her iki yakasında da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

AKOM'dan yeni açıklama

AKOM'dan yapılan açıklamada, Salı günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu ilçelerde kuvvetli olabileceği uyarısında bulunuldu. Kentte sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren tekrar mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörülüyor. AKOM'dan kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sel su baskınların karşı dikkatli olunması istendi.

MGM tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, İzmir, Rize, Erzurum, Bingöl ve Hakkari çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu, Artvin’in iç ve kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.