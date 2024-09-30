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Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?

Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda ana gündem maddesi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları olacak. Bölgede tansiyonunun düşürülmesi diplomatik adımlarının yanında iç gündemde ise enflasyonla mücadele gibi konular öncelikli olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin en önemli gündem maddesi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in suikastında öldürülmesi, Lübnan ve Gazze'deki saldırılar olacak.

Ankara'nın yakından takip ettiği gelişmeler Kabine'de masaya yatırılacak. Çatışmaları bütün bölgeye yayma çabası içinde olan İsrail'e karşı Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar değerlendirilecek.

Erdoğan'ın New York temasları masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında ziyaret ettiği New York'ta çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmelerin yansımalarının da Kabine'de konuşulması öngörülüyor.

Ekonomi baş gündem olacak

Kabine toplantısından bir gün sonra TBMM yeni yasama yılına başlayacak. Yeni dönemde yapılacak yasama çalışmaları da Kabine'de konuşulacak.

Ekonomideki son duruma Kabine'de geniş yer ayrılacak. Yüzde 40'lık enflasyon hedefine ulaşılması için hayata geçirilecek ek önlemler, emeklilerin, dar gelirli kesimlerin alım gücünün yükseltilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

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