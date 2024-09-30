Jose Mourinho'nun laptoplu tepkisi dünyada gündem oldu: "Eşi benzeri görülmemiş hareket"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki tepkisi dış basında manşetlere taşındı.

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Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçın son anlarındaki tepkisi, mücadelenin önüne geçti.

Edin Dzeko'nun ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü sonrası Jose Mourinho yanında bulunan laptoptan pozisyonu açtı ve topun ayaktan çıkış anına dair bir görüntüyü yayıncı kuruluş kamerasının önüne koydu. Mourinho bu hareketinden dolayı sarı kart gördü.

Karşılaşma sonrası açıklamalar yapan Mourinho, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart görmesine ilişkin, "Bizim olduğumuz açıdan ofsayt yoktu, ben de böyle tepkimi gösterdim. O da bana sarı kart gösterdi, sıkıntı yok. Çok fazla soru işareti oluşturan kararı vardı, bunun yorumunu size bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Jose Mourinho'nun bu tepkisi dış basında büyük ilgi gördü. Portekizli teknik direktörün geçmişte de hakemlere gösterdiği tepkilere vurguda bulunuldu.

(Görüntü BeINSports'tan alınmıştır.)

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta ofsayt kararı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi. Dizüstü bilgisayar ekranı, Mourinho'nun yetkililerin yanlış karar verdiğini kanıtlamaya çalıştığı olayın sabit bir görüntüsünü gösteriyordu" ifadeleri kullanıldı.

Give Me Sport'ta yer alan haberde ise şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahce Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor'la oynanan son maçta hakem Cihan Aydın'ın Edin Dzeko'nun golünü iptal etme kararını protesto etmek için dizüstü bilgisayarını kameraların önüne koyduğu için sarı kart gördü.

İskoçya'dan Daily Record'da şu satırlar kullanıldı:

"Dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bu hareketiyle tüm manşetleri süsledi. Portekizli çalıştırıcı, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan uzak kalacak birisi değil"

"Eşi benzeri görülmemiş hareket"

İsviçre'nin Blick gazetesi Fenerbahçe çalıştırıcısının hareketini 'Eşi benzeri görülmemiş provokasyon' olarak nitelendirdi. 'Çılgın bir sarı kart gördü' denilen Jose Mourinho için şu ifadeler kullanıldı: "O gerçekten de 'Özel Biri'! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu"

L'equipe: Mourinho'nun hareketi hakemin hoşuna gitmedi

Fransız L'Equipe'de gelişmeleri okuyucularına şöyle aktardı:

"Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi."

Jose Mourinho'nun daha önce de hakemlere yönelik tepkilerine dikkat çeken Football Italia'nın haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Hakemlere yönelik tuhaf protestolarla dolu uzun geçmişi... Bugün ise bu listeye komik bir olay daha ekledi ve Antalyaspor maçında protesto ettiği durumun hareketsiz görüntüsünün bulunduğu dizüstü bilgisayarı yedek kulübesinin yanındaki kameranın önüne koydu."

"Bir kez daha ilgi odağı oldu"

Daily Sports'un haberinde, "José Mourinho, kenardaki eksantrik davranışları nedeniyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Bu kez de F.Bahçe maçında yaşanan bir olaya dikkat çekmek için kenarda kamera kullandığı için uyarı aldı" denildi.

Portekiz'den Tvi, ülkenin yetiştirdiği en önde gelen teknik adamlardan olan Mourinho'nun hareketiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Jose Mourinho bir hakem kararını protesto etmek için ustaca bir yol kullandı. İptal edilen golün tekrarının görüntülerini içeren bir bilgisayar aldı ve hatayı herkese göstermek için cihazı kameranın önüne koydu. Bu onun saymakla bitmeyecekler listesine eklenen sıra dışı bir andı."

Hollanda basınından Voetbal Primeur'da 'Mourinho ortalığı karıştırdı' ifadesinin başlıkta kullanıldığı haberde şunlar yazıldı:

"Dzeko'nun golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine o kadar sinirlendi ki, bunun yanlış olduğunu kanıtlamak için televizyon kamerasının önüne bir dizüstü bilgisayar koydu ve bu hareket nedeniyle sarı kart gördü."

"Olağanüstü protesto"

GOAL'de yer alan haberde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Jose Mourinho, Süper Lig'de tartışmalara devam ederken... Fenerbahçe'nin golüne izin vermemesinin ardından olağanüstü dizüstü bilgisayar protestosu nedeniyle cezalandırıldı."

Daily Record'un haberinde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Jose Mourinho asla ilgi odağı olmaktan uzak duracak bir adam değil ve iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Jose Mourinho, hakem kararını televizyon kameralarına gösterdiği için sarı kart gördükten sonra bir kez daha manşetlere geri döndü."