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Trabzonspor, Bankalar Birliği borcunu kapattığını açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor, Bankalar Birliği borcunu kapattığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Bankalar Birliği borcunu kapattığını açıkladı.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TC Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."

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