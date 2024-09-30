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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

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