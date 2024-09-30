13 kişi ölmüştü! Mersin'deki otobüs kazasında şoförün ihmalleri iddianamede yer aldı

Mersin'de 13 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin tutuklu otobüs şoförü hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Otobüs şoförü tutuklu sanık Ali G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay yeri inceleme, kaza tespit ve görüntü inceleme tutanakları, adli tıp raporları, müşteki beyanları, şüpheli ifadesi ve takograf (hızölçer) raporu yer aldı.

"Yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadı"

Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, olay yerinde yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu dikkate alınarak "yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı" gerekçesiyle kazada "tek ve asli kusurlu" tarafın otobüs şoförü Ali G. olduğu belirtildi.

İddianamede, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporuna göre de araçta lastik dahil mekanik ve elektrik kaynaklı arıza tespit edilemediği bildirildi.

Otobüs kaza anında saatte 108 kilometre hızla seyrediyormuş

Otobüs şoförünün koşullara uygun hareket etmediği anlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Bilirkişi heyeti tarafından dosyaya ibraz edilen kazanın sebebine ilişkin kati rapora göre, otobüs şoförü Ali G'nin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52/1-B maddesinde düzenlenen 'Sürücüler, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar' kuralını ihlal etmiş olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği bildirilmiştir. El konulan takograf verisine göre, kaza anında otobüs hızının saatte 108 kilometre olarak belirlenmiştir."

İddianamede, kazanın meydana geliş durumuyla ilgili tüm koşulların titizlikle incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin havanın yağışlı olması, 108 kilometre hızla seyreden otobüsün kayıp kontrolden çıkabileceğini öngörmesine rağmen tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, emir ve kurallara riayetsizlik göstererek, öngördüğü bu neticenin gerçekleşmeyeceğini düşünüp aracın hızını hava ve yol koşullarına düşürmediği belirlenmiştir. Dosya kapsamında şüpheli Ali G'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmıştır."

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 13 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ali G. tutuklanmıştı.