Hizbullah'tan yeni açıklama: Nasrallah'ın yolunda yürüyeceğiz

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, örgütün lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası açıklama yaptı. Kasım, "Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti" dedi. "Nasrallah'ın yolunda yürümeye devam edeceğiz" diyen Kasım, gereken her şeyin planlandığı gibi yapılacağını belirtti ve İsrail'in kara saldırısına hazır olduklarını açıkladı. Kasım, "Günün sonunda zafer bizim olacak" diye konuştu.

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi, Ortadoğu'da büyük bir gerilimi tetikledi.

Nasrallah'ın ölümünün yankıları sürerken, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ilk kez konuştu.

Kasım, "Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti. Hasan Nasrallah sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır" dedi.

Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda diğer direniş liderlerinin de olduğunu söyleyen Kasım, şunları ekledi:

"Diğer mücahitlerin, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Toplantıda Nasrallah ile birlikteydiler. 20 liderin katıldığı bir toplantı değildi sadece. Muhafızları, korumaları vardı."

İsrail'in katliamlar yapmaya, Lübnan'ın her bölgesinde suç işlemeye devam ettiğini ifade eden Kasım, konuşmasına, "İsrail belirli köyleri, evleri hedef almaktadır. Sağlıkçılara ve sivillere saldırmakta, sokakta gezenlere, evde oturanlara saldırmaktadır. Bunlar savaşçı değildir" ifadeleriyle devam etti.

Bunlar savaşçı değildir

Kasım, Amerika'nın ise her türlü imkanla İsrail'e destek olduğunu ve İsrail'in suç ortaklığını yaptığını, sınırısız askeri desteğin yanı sıra İsrail'e her türlü ekonomik desteği sağladığına dikkat çekti.

"Bu vahşetin yanına kalacağına düşünüyorsa gerçekten yanılıyor" diyen Kasım, şunları söyledi:

"Biz şehit olma aşkıyla yaşıyoruz. Çok fedakarlık yaptık. Çağrı cihazı saldırısında çok fazla kayıp verdik. Liderimizin şehtiliği başka bir organizasyonda yaşansaydı bu çökerdi ama biz ayaktayız çünkü umudumuz var. Halkın desteği ve Allah'ın yardımı bizimle."

Kasım, örgütün bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devam edecektir. Komuta grubuyla, liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir. Nasrallah'ın tasarladığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Alternatif planlarımız da mevcut."

"Gereken her şeyin" planlandığı gibi yapılacağını söyleyen Kasım, "Kayıplara karşı planlarımız var" diye ekledi.

Kasım, Hizbullah'ın İsrail saldırılarına füze saldırırıyla yanıt verdiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık. Şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz. Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığa hazırız."

İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu hazırlığında olduğu tartışmalarına da değinen Hizbullah genel sekreter yardımcısı, "Eğer kara saldırısı gerçekleştirilecekse buna da hazırız. Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır. Eminiz ki düşman İsrail asla hedeflerine ulaşamayacaktır. Zafer kazanacağız. Günün sonunda zafer bizim olacak" diye konuştu.

Kasım, konuşmasının sonunda, Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin tartışmalara yanıt verdi.

En yakın zamanda yeni genel sekreter seçeneklerini ve bu seçimi Hizbullah içindeki mekanizmaya göre yapacaklarını bildirdi.