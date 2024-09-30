Narin Güran'ın kimliği çuvaldan çıktı! Soruşturmada yeni ayrıntılar
Diyarbakır'da 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında, cesetten alınan 91 farklı numuneden herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Klasik otopsi raporunda, farklı kişilere ait DNA veya doku örneğine rastlanmadığı belirtildi. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, çuvalın içinde Narin’in kimlik kartının da bulunması oldu.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve cesedi köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Narin Güran soruşturmasında, klasik otopsi işlemi öncesinde cesetten alınan 91 örnekle ilgili herhangi bir delil elde edilemedi.
Sözcü'de yer alan habere göre soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Narin’in, 5 kişilik su altı arama ve kurtarma ekibi tarafından 8 Eylül günü sabah saat 06.00’da 37.SBF 06008 89639 koordinatlarına gelindiğinde derenin toprak ile birleştiği kısmında bulunduğu belirtildi.
Bir kaya parçası altına sıkıştırılmış ve üzeri 3 adet taş ile kapatılmış çuval içinde bulunan Narin’in cesedinin içinde bulunduğu çuval ile birlikte kıyıya çıkarıldıktan sonra savcıya haber verildiği kaydedildi.
Savcıdan alınan talimatla yırtılarak açılan çuvalda Narin’in kaybolduğu gün ayağındaki 2 terliği, beslenme çantası, Elifbası da çıktı. Delil kaybını önlemek amacıyla daha nitelikli inceleme yapılması için ceset ve içinde bulunduğu çuvalın formu bozulmadan ceset torbasıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.