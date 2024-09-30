Narin Güran'ın kimliği çuvaldan çıktı! Soruşturmada yeni ayrıntılar

Sözcü'de yer alan habere göre soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Narin’in, 5 kişilik su altı arama ve kurtarma ekibi tarafından 8 Eylül günü sabah saat 06.00’da 37.SBF 06008 89639 koordinatlarına gelindiğinde derenin toprak ile birleştiği kısmında bulunduğu belirtildi.