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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Rusya Ukrayna savaşı tahmini

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Rusya Ukrayna savaşı tahmini

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda inisiyatifin Rusların elinde olduğu söyledi.

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Vucic, Politico dergisine verdiği demeçte, ülkesinin Rusya ile ilişkilerini ve Sırbistan'da protestolara neden olan lityum madenciliğini değerlendirdi.

Çin ve ABD ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını aktaran Vucic, yaklaşan ABD seçimlerine ilişkin "Bazı tercihlerim var ancak bunları yüksek sesle dile getirmiyorum." dedi.

Vucic, Rusya ve Çin ile ilişkilerinin iyi olmasına rağmen Sırbistan'ın en büyük yatırımı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Almanya, Fransa ve İtalya'dan aldığının hatırlatılması üzerine, "Onların Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği destek önemli." dedi.

Sırbistan'da protestolara neden olan ve muhalefetin engellemek istediği lityum madenciliği konusuna da değinen Vucic, "Balkanlar'da ne zaman yeni bir adım atmak isteseniz ilk başta herkes buna karşı çıkıyor." diye konuştu.

"Savaş alanında inisiyatif Rusların elinde"

Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "oldukça iyi" tanıdığını söyledi.

Kendisini "Rus kuklası ve Rus ajanı" olarak sadece "aptalların" nitelendireceğini belirten Vucic, Putin ile 2,5 yıldır herhangi bir temasta bulunmadığını söyledi.

Vucic, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Savaş alanında inisiyatif Rusların elinde, başlangıçta Batı, Ukrayna savunmasına yatırım yapmanın ve onları finanse etmenin Rusya’nın nispeten zayıf ekonomisi sebebiyle kolay bir iş olacağını düşünüyordu. Şu an bu çok daha zor hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Sırp lideri Vucic, ayrıca Avrupalı meslektaşlarının "dünyadaki en zeki insanlar" olduğu iğnelemesini yaparak, onların farklı düşünenleri dinlemek istemediklerini savundu.

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