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Tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

 Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Tolga Taşkınel'in (23) bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan S.E.S. (28) ve H.E.Ç. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.E.Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.E.S. tutuklandı.

Kepez ilçesinde 4312 Sokak'taki apartman dairesinde dün ev arkadaşları Tolga Taşkınel ve S.E.S. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dövüşmesi üzerine S.E.S, Taşkınel'i bıçaklamış, evde bulunan H.E.Ç. ise kaçmıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taşkınel'in yaşamını yitirdiği belirlenmiş, şüpheliler S.E.S. ve H.E.Ç. gözaltına alınmıştı.

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