Meteoroloji saat verip uyardı! Bu illerdekiler aman dikkat fena geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı yapıldı.Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor.İşte o iller...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren ise Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise Batı Karadeniz'de beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, Düzce, Sinop, Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde fırtına, bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.