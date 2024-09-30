Şoförü arı soktu, TIR devrildi: Sürücü yaralandı, yol trafiğe kapandı

Samsun’da seyir halindeki TIR’ın şoförünü arı soktu. Şoförün arıya müdahalesi sırasında TIR kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen TIR nedeniyle Ordu-Samsun yolu trafiğe kapandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı TIR’ı kullanan Serdar Sağır’ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.
Sağır’ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan TIR, devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Kaza nedeniyle Ordu-Samsun karayolu trafiğe kapandı.
Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.
Yaralanan TIR şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.