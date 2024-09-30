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İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Lübnan'a ateşkes için şart koştu

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Lübnan'a ateşkes için şart koştu

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilerek silahsızlandırılmadıkça Lübnan'da bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini belirtti.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Katz, aralarında Almanya, İngiltere, İtalya ve Kanada'nın da bulunduğu 25 ülkenin dışişleri bakanlarına mektup gönderdi.

Mektubunda Katz, "İsrail, Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyecektir. İsrail'in ateşkesi kabul etmesinin tek yolu Hizbullah'ı Litani'nin kuzeyine taşımak ve silahsızlandırmaktır." ifadelerine yer verdi.

"Sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'a ilişkin tüm kararlarının tam olarak uygulanmasıyla ateşkesin sağlanabileceğini" ifade eden Katz, şunları kaydetti:

"Bu olmadığı sürece İsrail, vatandaşlarının güvenliğini ve kuzey sakinlerinin bölgelerine dönüşünü sağlamak için uygulamalarını sürdürecektir."

Katz ayrıca Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısında öldürülmesinin "Tel Aviv tarafından alınan en haklı ve önleyici tedbirlerden biri olduğunu" iddia etti.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1178 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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