Kiraya zam, maaş zammı ile paralel gidecek

Ev kiralarında pandemi sonrası patlama yaşanmış, bazı semtlerde kiralar asgari ücreti ikiye katlamıştı. Yüzde 25 zam sınırının da kaldırılması ile kiracılar ve ev sahipleri arasında zam tartışmaları yeniden arttı. Konuyu arabuluculuğa taşıyan taraflar, emsal teşkil eden uzlaşmalarla döndü.

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Büyük şehirler başta olmak üzere, yurdun dört bir yanında artan ev kiraları vatandaşın belini büküyor. Özellikle fahiş zamlar, asgari ücreti ikiye katlayan ev kiraları nedeniyle uzlaşamayan taraflar soluğu adliyede alıyor.

Milliyet'in haberine göre; 1 Eylül 2023 itibarıyla ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları davaya gitmeden önce arabuluculukta çözülmeye çalışılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aktardığı verilere göre, arabuluculuğa giden 6 milyon 223 bin 211 dosyanın 4 milyon 72 bin 786’sı uzlaşma ile sonuçlandı. Arabuluculukta başarı yüzde 65'e yükselirken, uyuşmazlıklarda başarı oranı yüzde 47 oldu.

Ev sahibi ve kiracılardan emsal anlaşmalar

Bu dosyalardan biri de İstanbul Halkalı’dan geldi. 7 bin lira kira veren kiracı, ev sahibinin ölümü ile kirayı zamlı şekilde mirasçılara ayrı ayrı vereceğini öğrendi. Şubat ayında sözleşmesi yenilenecek 2+1 konutun 2024 Ocak ayı kirası 7 bin liraydı. Mal sahibi yeni kiranın 12 bin lira olmasını istedi. Kira 2 ay bu şekilde ödendikten sonra, ev sahibi vefat etti. Kiracı ise kirayı vefat edenin eşine kiracı 2 ay üst üste 12 bin lira olarak ödedi.

Mirasçılar kiraya ortak oldu

Ancak vefat eden mal sahibinin çocuklarından biri kiracıyı arayarak kendilerine kira ödenmediğini, kiranın annesine değil tüm mirasçılara ödenmesi gerektiğini söyledi. Kirayı 12 bin liradan 20 bin liraya çıkarıp, kendisine ödenmeyen kirayı talep etti.

Kiracı ise artışın yüksek olduğunu, ödenmeyen bir kira borcu olmadığını savundu. Mirasçılar da bunun üzerine kira tespit davası öncesi arabulucuya başvurdu.

15 bin lira kira bedeli üzerinde anlaştılar

Arabuluculuk görüşmelerinde ilk kira sözleşmesi üzerinden 7 yıl geçtiği taraflarca belirtildi. Çevre emsallere dair rakamlar da taraflarca beyan edildi. Emsal kiraların 20.000-TL ile 25.000-TL aralığında olduğu anlaşıldı. Taraflar emsal olan aylık 20.000-TL/25.000-TL yerine aylık 15.000-TL kira üzerinde anlaşmaya vardı. Aynı arabuluculuk anlaşmasında kiracının geçmiş dönem kira borcu olmadığı da kanıtlandı.