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Kur'an ile dalga geçen gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı

Yardım kampanyasını eleştirken “ey İBAN edenler” ifadesi ile tepki çeken gazeteci Hakan Aygün, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gazeteci Hakan Aygün yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve hakaret suçlaması

Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kampanyayı eleştireyim derken Kur'an ayetlerini dalgaya almıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştiren Aygün'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekmişti.

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