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Mehmet Öz'den Nusret'in seks sorusuna yanıt: Öpüşme ama diğer mevzuları yap

Fenomen aşçı Nusret Gökçe, Instagram'da sohbet ettiği doktor Mehmet Öz'e herkesin merak ettiği karantinadaki 'seks' olayını sordu.

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Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe, karantina günlerinde 'evinizde bol bol seks yapın' diyen Dr. Mehmet Öz'le Instagram'da sohbet etti.

''Seks yapın diyorsunuz, o mesafeyi nasıl koruyacağız?" 
Herkesin merak ettiği konuyu ünlü doktora soran Nusret, şu ifadeleri kullandı; "Sosyal mesafe önemli diyorsunuz ama bol bol seks yapın diyorsunuz, o mesafeyi nasıl koruyacağız?" 

''Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsin''
Buna karşılık Mehmet Öz, "O mesafe tanımadığın insanlar için. Evlerinde kalanlar hasta düşerlerse, büyük ihtamalle siz de hasta olacaksınız. Karı ve kocanın aralarındaki irtibatları devam etmezse, onun da bazı sıkıntıları var. Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz. Nasıl olsa hastalanacaksın, hiç olmazsa eğlenerek hastalan" şeklinde yanıt verdi.

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, karantinada yapılacaklarla ilgili TMZ’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; ''Televizyona gömülüp beyninizi öldürmeyin.Partneriyle evde karantinada olanlar için en iyi çözüm seks. Ömrü uzatır, ilgiyi artırır, aranızdaki hikayeleri çoğaltır, belki bebek yaparsınız. Her durumda birbirinizin sinirini yıpratmaktan daha çok işe yarar.” 

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