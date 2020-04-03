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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu malzemeleri toprağa gömmüşler

HAKKARİ'de jandarma ekipleri, 8 ayrı adreste toprağa gömülmüş bir şekilde uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

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Hakkari'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, eroin yapımında kullanılan 4 bin 500 litre asetik anhidrit maddesi ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmanın gözünden kaçmadı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, Yüksekova İlçesi Çamdalı Deresi içerisinde 8 ayrı noktada toprağa gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde üretimi, kurutulması ve hazırlanmasında kullanılan, 4 bin 500 litre asetik anhidrit, 3 pres makinesi, el telsizi, 3 kaynatma kazanı, 15 kurutma ocağı, 350 kilogram soda, 10 mala ve tepsi ele geçirdi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. 

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