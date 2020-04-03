Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödeme takvimi belli oldu

Bayram ikramiyesi erken ödemeyle 7-11 Nisan tarihleri arasında tüm emekliler 1.000'er TL, dul ve yetimler de hisseleri oranında ikramiye alacak. İkramiyeler tahsis numarasının son rakamlarına göre yapılacak.

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Yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödemeleri haftaya başlıyor. Emeklilere, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ödemeler, 7-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tahsis numarasının son rakamına göre alacaklar

SSK kapsamında olanlara ikramiye, tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 ise 7 Nisan'da, 20-21-22 ise 8 Nisan'da, 23-24 ise 9 Nisan'da, 25-26 ise 10 Nisan'da ödenecek. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.

Ödemeler kapsamında, emekliler 1.000'er lira alacak.

Kesinti yapılamıyor

Dul ve yetimlere ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik aylığı alanlara da sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. 2 aylık alanlara ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödenecek. İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.