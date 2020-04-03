HABER /  EMEKLİ

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödeme takvimi belli oldu

Bayram ikramiyesi erken ödemeyle 7-11 Nisan tarihleri arasında tüm emekliler 1.000'er TL, dul ve yetimler de hisseleri oranında ikramiye alacak. İkramiyeler tahsis numarasının son rakamlarına göre yapılacak.

Abone ol

Yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödemeleri haftaya başlıyor. Emeklilere, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ödemeler, 7-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tahsis numarasının son rakamına göre alacaklar

SSK kapsamında olanlara ikramiye, tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 ise 7 Nisan'da, 20-21-22 ise 8 Nisan'da, 23-24 ise 9 Nisan'da, 25-26 ise 10 Nisan'da ödenecek. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.

Ödemeler kapsamında, emekliler 1.000'er lira alacak.

Kesinti yapılamıyor

Dul ve yetimlere ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik aylığı alanlara da sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. 2 aylık alanlara ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödenecek. İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Karadeniz'e akın ediyorlar! Koronavirüs engel olmadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ'da 5 katlı apartmana koronavirüs karantinası! Polis kapıda nöbet tutuyor
Türk firması koronavirüs ilacını üretmeye başladı hepsini bağışlayacak
Korkunç rakam! İspanya'da ölü sayısı 10 bini geçti
65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının fikir babası Mansur Yavaş çıktı
Mustafa Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması! Asla durmayacağız
Koronavirüsün akciğerden başka bir organı daha etkilediği ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Berat kandili ne zaman 2020 peygamberin okuduğu Berat Kandili duası
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu malzemeleri toprağa gömmüşler
Hatay'daki tır faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi
Endonezya'da 'bir günde en fazla Kovid-19 vaka artışı' görüldü
Servet Yardımcı: Ligler Ağustos sonunda tamamlanacak
Lezzet bombası kartopu kurabiye nasıl yapılır?
Yorumlar 4 yorum