Karadeniz'e akın ediyorlar! Koronavirüs engel olmadı
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinde yaşayan Karadenizli vatandaş, çay hasadı için memleketine gidiyor. Ölümcül virüse aldırmayan vatandaşlar, Rize kent girişindeki kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü il olan İstanbul başta olmak üzere batı illerinden, Karadeniz’e göç sürüyor.
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Çay hasat sezonu hazırlıkları için memleketlerine dönenler, Rize'de kent girişlerindeki arama noktalarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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14 günlük karantina kuralı
Rize-Trabzon sınırında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular sağlık kontrolünden geçiriliyor, kayıt altına alınarak gidecekleri adreslerde 14 günlük karantinaya tabi tutulmaları sağlanıyor.
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Memleketlerine dönenlerin çoğunluğu Mayıs ayında başlayacak çay hasat sezonu hazırlıkları için geldiklerini belirtiyor.
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