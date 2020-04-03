Hatay'daki tır faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, 24 araca çarpması sonucu yaralanan 19 yaşındaki genç de hastanede hayatını kaybetti.

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Hatay'ın İskenderun ilçesi Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında Bayram Avcıoğlu (34) yönetimindeki 33 CSF 03 plakalı tır, freni boşalınca kontrolden çıkıp, duran 24 araca çarptı.

Tır, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu.

Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 23 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

TIR sürücüsü gözaltında

Kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden tır sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Şehit Haydar Polis Merkezi'ne götürüldü. Avcıoğlu'nun polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

19 yaşındaki Muhammet Enes kurtarılamadı

Kazanın ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alınan Muhammet Enes Kul (19), doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürdüğü, 1 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.