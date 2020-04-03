HABER /  GÜNCEL

Bağış toplamak belediyelere yasak, İsmailağa Cemaati’ne serbest mi

CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere CHP'li belediyelerin koronavirüs salgını nedeniyle başlattıkları kampanyalar engellenirken, İsmailağa Cemaati'nin İBAN verip bağış toplamaya başlaması tartışma yarattı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile belediyelere bağış yasağı getirilirken, AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen İsmailağa Cemaati bağış toplamaya başladı. İBAN numarası yayınlayan cemaate bağış toplaması için izin verildi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “İsmailağa ve benzeri cemaatler, kamu kurumu ve yerel yönetim olan belediyelerden daha güvenilir ve daha ciddi kuruluşlar mıdır?” dedi.

İsmailağa ve diğer derneklere denetim yapıldı mı?

Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM’ye önerge verdi ve “Belediyelere yasa gereği müfettişler gönderip inceleme yaptırırken, İsmailağa ve benzeri cemaatlere ait derneklere de aynı şekilde denetimler yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi tarihlerde hangi cemaatlere ait kuruluşlara yapılmıştır?” sorusuna yanıt istedi.

İsmailağa 100 TL'lik kumanya için İBAN verdi

Başarır, “Covid-19 virüsü nedeniyle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere CHP'li belediyelerimiz yardım kampanyası düzenlemiş ancak İçişleri Bakanlığı CHP'li Belediyelerin gerekli izinleri almadığını öne sürerek kampanyayı durdurmuştur” dedi ve şunları söyledi:

*CHP'li belediyelere izin verilmezken AKP iktidarına yakın İsmailağa Cemaati'ne ait derneğe Covid-19 virüsü nedeniyle halktan bağış toplamasına izin verilmiştir.

*Söz konusu dernek de sosyal medyadan duyurusunu yapmış ve kumanya bedelini 100 TL göstererek toplanacak yardım için İBAN hesabı paylaşmıştır. CHP'li belediyelere karşı izlenen söz konusu tutum ile Cemaatlere karşı izlenen tam tersi tutum akıl ve mantık dışıdır.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk firması koronavirüs ilacını üretmeye başladı hepsini bağışlayacak
Korkunç rakam! İspanya'da ölü sayısı 10 bini geçti
65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının fikir babası Mansur Yavaş çıktı
Mustafa Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması! Asla durmayacağız
Ligler ne zaman başlayacak? TFF'den flaş açıklama
Koronavirüsün akciğerden başka bir organı daha etkilediği ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş maaşı alana bayram ikramiyesi ödenecek mi?
İtalya AB'den ayrılıyor mu! Dikkat çeken görüntü
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş istifa etti
Doğalgaz faturaları ertelendi mi 3 ay doğalgaz ödenecek mi?
Avcılar'da kuşlar yüzünden ceza yiyen sürücü kendisini gülmekten alamadı
Cansın Çekili kimdir kaç yaşında Cansın Çekili dizileri hangisi
Yorumlar 1 yorum