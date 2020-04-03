HABER /  POLİTİKA

Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu

EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için koronavirüs nedeniyle avukatları tarafından tahliye başvurusu yapıldı.

Abone ol

Üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için Koronavirüs nedeniyle tahliye başvurusu bulunuldu.

Demirtaş'ın sağlık durumuna dikkati çeken avukatları yaptıkları açıklamada, "Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan Çarşamba günü kapsamlı bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada, korona virüs salgınıyla ilgili çeşitli veriler paylaşmıştır. Bu verilerden bazıları, virüs nedeniyle yoğun bakımda olan hastaların yüzde 63'ünün, yaşamını yitirenlerin de yüzde 69'unun hipertansiyon hastası olduğu şeklindedir." ifadelerini kullandı.

"Hayati risk grubunda"

Avukatları yaptıkları açıklamada şunları kaydetti: Müvekkilimiz Selahattin Demirtaş'a, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hipertansiyon tanısı konulmuştur. Daha önce solunum ve kalp rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat da geçiren Demirtaş'ın bu hastalıkları devam etmekte, kendisi çeşitli ilaçlar kullanmaktadır. Dolayısıyla Demirtaş, Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı hayati risk grubundadır.

Tahliye başvurusu

Bu nedenle, 6 yıldır süren ve kendisinin şüpheli bile olmadığı soruşturma dosyasındaki tutukluluğunun kaldırılması amacıyla dün (2 Nisan Perşembe) kendisi için tahliye başvurusu yapılmıştır."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kısa çalışma ödeneği! Kimler başvurabiliyor şartları neler? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk firması koronavirüs ilacını üretmeye başladı hepsini bağışlayacak
Korkunç rakam! İspanya'da ölü sayısı 10 bini geçti
65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının fikir babası Mansur Yavaş çıktı
Mustafa Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması! Asla durmayacağız
Koronavirüsün akciğerden başka bir organı daha etkilediği ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu mahkemenin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihaleleri karanına isyan etti
ÖNCEKİ HABERLER
AÖL sınav takvimi 2. dönem sınav tarihleri ne zaman?
Bağış toplamak belediyelere yasak, İsmailağa Cemaati’ne serbest mi
65 yaş maaşı alana bayram ikramiyesi ödenecek mi?
İtalya AB'den ayrılıyor mu! Dikkat çeken görüntü
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş istifa etti
Yaşlılık maaşı ödemesi nisan ayında ne zaman 65 yaş maaş ödemesi
Yorumlar 3 yorum