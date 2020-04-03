Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu

EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için koronavirüs nedeniyle avukatları tarafından tahliye başvurusu yapıldı.

Abone ol

Üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için Koronavirüs nedeniyle tahliye başvurusu bulunuldu.

Demirtaş'ın sağlık durumuna dikkati çeken avukatları yaptıkları açıklamada, "Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan Çarşamba günü kapsamlı bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada, korona virüs salgınıyla ilgili çeşitli veriler paylaşmıştır. Bu verilerden bazıları, virüs nedeniyle yoğun bakımda olan hastaların yüzde 63'ünün, yaşamını yitirenlerin de yüzde 69'unun hipertansiyon hastası olduğu şeklindedir." ifadelerini kullandı.

"Hayati risk grubunda"

Avukatları yaptıkları açıklamada şunları kaydetti: Müvekkilimiz Selahattin Demirtaş'a, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hipertansiyon tanısı konulmuştur. Daha önce solunum ve kalp rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat da geçiren Demirtaş'ın bu hastalıkları devam etmekte, kendisi çeşitli ilaçlar kullanmaktadır. Dolayısıyla Demirtaş, Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı hayati risk grubundadır.

Tahliye başvurusu

Bu nedenle, 6 yıldır süren ve kendisinin şüpheli bile olmadığı soruşturma dosyasındaki tutukluluğunun kaldırılması amacıyla dün (2 Nisan Perşembe) kendisi için tahliye başvurusu yapılmıştır."