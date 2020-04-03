Korkunç rakam! İspanya'da ölü sayısı 10 bini geçti

Koronavirüsün vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya'da COVID-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 16 bini aştı.Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 16 bin 793'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 53 bin 245 kişi hayatını kaybederken, virüse yakalanan 213 bin 164 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 322, Hong Kong'da 4, İtalya'da 13 bin 915, İspanya'da 10 bin 348, ABD'de 6 bin 95, Fransa'da 5 bin 387, İran'da 3 bin 160, İngiltere'de 2 bin 921, Hollanda'da 1339, Almanya'da 1107, Belçika'da 1011, İsviçre'de 536, Türkiye'de 356, Brezilya'da 327, İsveç'te 308, Portekiz'de 209, Güney Kore'de 174, Kanada'da 173, Endonezya'da 170, Avusturya'da 158, Danimarka'da 123, Ekvador'da 120, Romanya'da 116, Filipinler'de 107, İrlanda'da 98, Cezayir'de 86, Japonya'da 74, Hindistan'da 72, Dominik Cumhuriyeti'nde 60, Mısır'da 58, Polonya'da 57, Peru'da 55, Irak'da 54, Yunanistan'da 53, Malezya'da 50, Meksika'da 50 ve Norveç'te 50 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 245 bin 373, İtalya 115 bin 242, İspanya 112 bin 65, Çin ana karası 81 bin 620, Almanya 84 bin 794, Fransa 59 bin 105, İran 50 bin 468, İngiltere 33 bin 718, İsviçre 18 bin 827, Türkiye 18 bin 135, Belçika 15 bin 348, Hollanda 14 bin 697, Kanada 11 bin 283, Avusturya 11 bin 199, Güney Kore 10 bin 62, Portekiz 9 bin 34, Brezilya 8 bin 66, İsrail 6 bin 857, İsveç 5 bin 568, Avustralya 5 bin 350, Norveç 5 bin 218, Çekya 3 bin 869, İrlanda 3 bin 849, Rusya 3 bin 548, Şili 3 bin 404, Danimarka 3 bin 386, Japonya 3 bin 329, Ekvador 3 bin 163, Malezya 3 bin 116, Polonya 2 bin 946, Romanya 2 bin 738, Filipinler 2 bin 633, Hindistan 2 bin 567, Lüksemburg 2 bin 487, Pakistan 2 bin 450, Tayland 1978, Suudi Arabistan 1885, Endonezya 1790, Finlandiya 1615, Yunanistan 1544, Meksika 1510, Panama 1475, Güney Afrika Cumhuriyeti 1462, Peru 1414, Dominik Cumhuriyeti 1380, İzlanda 1319, Arjantin 1265, Sırbistan 1171, Kolombiya 1161, Singapur 1049, Birleşik Arap Emirlikleri 1024 ve Hırvatistan 1011."