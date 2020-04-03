Rusya'dan o ülkeye 11 uçak koronavirüs yardımı

Rusya Savunma Bakanlığı, Sırbistan'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 11 uçakla tıbbi yardım, 87 askeri uzman ve 16 teknik cihaz gönderileceğini açıkladı.

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Bakanlık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun koronavirüsle mücadele kapsamında Sırbistan'a bugünden itibaren hızlı şekilde yardım gönderilmesi için bir hava grubu oluşturma talimatı verdiğini belirtti.

Yardım sevkiyatının Moskova yakınlarındaki Çkalovskiy üssünden 11 uçakla yapılacağını kaydeden bakanlık, Radyoaktif, Kimyasal ve Nükleer Koruma birliklerinden askeri doktorlar, virüs bilimciler de dahil 87 askerin, özel tıbbi ekipmanın, koruyucu donanımın ve 16 askeri teknik aracın Sırbistan'a gönderileceğini ifade etti.

Bakanlık, İl-76 askeri kargo uçaklarıyla gönderilecek Rus uzmanların modern tıbbi araç ve gereçlerin yanı sıra patojenik madde analiz kitlerine, taşıt, bina ve yapıların dezenfeksiyonuna yönelik cihazlara ve gerekli dezenfektan rezervine sahip olacağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün yaptıkları telefon görüşmesinde Kovid-19 mücadelede iki ülke arasındaki olası işbirliği perspektiflerini değerlendirmiş, enfeksiyonun yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla Sırbistan'a insani yardım gönderilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.