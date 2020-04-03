HABER /  DÜNYA

Rusya'dan o ülkeye 11 uçak koronavirüs yardımı

Rusya Savunma Bakanlığı, Sırbistan'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 11 uçakla tıbbi yardım, 87 askeri uzman ve 16 teknik cihaz gönderileceğini açıkladı.

Abone ol

Bakanlık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun koronavirüsle mücadele kapsamında Sırbistan'a bugünden itibaren hızlı şekilde yardım gönderilmesi için bir hava grubu oluşturma talimatı verdiğini belirtti.

Yardım sevkiyatının Moskova yakınlarındaki Çkalovskiy üssünden 11 uçakla yapılacağını kaydeden bakanlık, Radyoaktif, Kimyasal ve Nükleer Koruma birliklerinden askeri doktorlar, virüs bilimciler de dahil 87 askerin, özel tıbbi ekipmanın, koruyucu donanımın ve 16 askeri teknik aracın Sırbistan'a gönderileceğini ifade etti.

Bakanlık, İl-76 askeri kargo uçaklarıyla gönderilecek Rus uzmanların modern tıbbi araç ve gereçlerin yanı sıra patojenik madde analiz kitlerine, taşıt, bina ve yapıların dezenfeksiyonuna yönelik cihazlara ve gerekli dezenfektan rezervine sahip olacağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün yaptıkları telefon görüşmesinde Kovid-19 mücadelede iki ülke arasındaki olası işbirliği perspektiflerini değerlendirmiş, enfeksiyonun yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla Sırbistan'a insani yardım gönderilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının fikir babası Mansur Yavaş çıktı
Mustafa Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması! Asla durmayacağız
Ligler ne zaman başlayacak? TFF'den flaş açıklama
Koronavirüsün akciğerden başka bir organı daha etkilediği ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu mahkemenin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihaleleri karanına isyan etti
Akşener'den Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yardım gönderilmesine şok benzetme
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Altun: Kampanyaya destek devam ediyor
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Nisan 2020 kira artış oranı belli oldu
ŞOK Market iş başvurusu nasıl yapılır 2020 başvuru ekranı
Hakkari'de TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi
BDDK'dan dolandırıcılara karşı uyarı! Kurumun adını kullanıp...
İBB, ‘organize kötülük’ dedi garajlarda bulunan otobüsler böyle görüntülendi
Yorumlar