65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının fikir babası Mansur Yavaş çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Sayın Mansur Yavaş, belediye başkanlarının wathsapp grubuna 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı fikrini yazdı. Ben de hemen İçişleri Bakanımız ile konuştum. Aynı gün kararı çıkarttık."

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı fikrinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çıktığını açıkladı.

Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da eleştirilerde bulundu.

Nevşin Mengü'nün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul e Ankara belediyelerine yasak getirilirken Gaziantehp Belediyesi'ne getirilmediği iddialarını yalanladı. Şahin, İçişleri Bakanlığı kararı için, “Yardımlaşmada mükerrerliği önlememiz lazım. Bakanlığın bir sistemi var. Kampanya tek sistem üzerinden yürümezse yardımı tabana yaymak ve ihtiyaç sahibine ulaşmak mümkün olamaz. Çift başlılık olmamalı” diye savundu.

Bizim kampanyamızın Ankara ve İstanbul'dan farkı...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sanıldığı gibi bir yardım kampanyası yürütmediğini, Gaziantep Valiliği’nin öncülük ettiği kampanyaya destek olduklarını belirten Fatma Şahin, “Bizim kampanyamızın Ankara ve İstanbul'la olan farkı şu; Gaziantep Valiliği ayrı bir yardımlaşma sistemi kurmadı. Valilik, sosyal yardımlaşma sistemi üzerinden yürütüyor. İki ayrı hesap iki ayrı seferberlik yok” dedi.

“65 yaş üstü fikri Mansur Yavaş'ın"

“Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüştünüz mü?” sorusuna, “Şimdiye kadar birkaç kez görüştük. Belediye başkanları arasında oluşturulan ortak Whatsapp grubu var” karşılığı veren Fatma Şahin, şunları söyledi: Mesela gruba geçtiğimiz günlerde sayın Mansur Yavaş 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı fikrini yazdı. Ben de hemen İçişleri Bakanımız ile konuştum. Aynı gün kararı çıkarttık."

Ekrem İmamoğlu'na: Aktif olmak sürekli basına çıkmak demek değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden eleştirilerde bulunan Fatma Şahin “Aktif olmak sürekli ulusal basına çıkıp konuşmak değil. Görevini bilmek ve gereğini yapmaktır. Derdimizi biz bakanlarla konuşuyoruz ve çözüm yolu arıyoruz. CHP'li belediyelerle de çok uyumlu çalışıyoruz” diye konuştu.

“İktidar partisinden olmanın avantajı var ama…”

“Sizin avantajınız da var, iktidar partisi mensubu olmanız” yorumuna üzerine Fatma Şahin, “Eyvallah elbette var. Ben yok diyemem ancak ben partilerine bakmadan tüm belediyelerimizle yardımlaşıyoruz” karşılığını verdi.