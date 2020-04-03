Düzce'de ayak parmakları kırıldı farkına varmadı çevredekiler uyardı

DÜZCE'de 75 yaşındaki Mahmut Aydın, alışveriş yapıp eve dönerken çevredekiler tarafından ayağının kanadığı konusunda uyarıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaşlı adamın ayak parmaklarının kırıldığını belirledi.

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Düzce, Atatürk Bulvarı üzerinde ilginç bir sağlık sorunu meydana geldi. Bir marketten alıveriş yaptıktan sonra yaya olarak evine doğru giden Mahmut Aydın’ın ayağının kanadığını görenler, yardımına koştu.

Vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan yaş grubunda bulunan Aydın’ı kaldırıma oturtarak kanayan sağ ayağındaki ayakkabıyı çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Aydın'ın parmaklarında kırıklar olduğunu belirledi.

Parmaklarının nasıl kırıldığını bilmiyor

Parmaklarının nasıl kırıldığının farkında olmayan, hastalığına bağlı kullandığı ilaçlar nedeniyle acıyı fazla hissetmediği belirtilen Mahmut Aydın, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.