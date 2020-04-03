HABER /  YEREL

Düzce'de ayak parmakları kırıldı farkına varmadı çevredekiler uyardı

DÜZCE'de 75 yaşındaki Mahmut Aydın, alışveriş yapıp eve dönerken çevredekiler tarafından ayağının kanadığı konusunda uyarıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaşlı adamın ayak parmaklarının kırıldığını belirledi.

Abone ol

Düzce, Atatürk Bulvarı üzerinde ilginç bir sağlık sorunu meydana geldi. Bir marketten alıveriş yaptıktan sonra yaya olarak evine doğru giden Mahmut Aydın’ın ayağının kanadığını görenler, yardımına koştu.

Vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan yaş grubunda bulunan Aydın’ı kaldırıma oturtarak kanayan sağ ayağındaki ayakkabıyı çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Aydın'ın parmaklarında kırıklar olduğunu belirledi.

Parmaklarının nasıl kırıldığını bilmiyor

Parmaklarının nasıl kırıldığının farkında olmayan, hastalığına bağlı kullandığı ilaçlar nedeniyle acıyı fazla hissetmediği belirtilen Mahmut Aydın, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ligler ne zaman başlayacak? TFF'den flaş açıklama
Ekrem İmamoğlu mahkemenin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihaleleri karanına isyan etti
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüsün ülkemizde peak yapmasına bir ay daha var
Bakan talimat verdi kampanya başladı! Maliyetine satılacak
Koç Holding ve Turkcell'den koronaya karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Son dakika Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel koronavirüsten hayatını kaybetti.
Cuma günü okunan Dilek duası Hz. Ömer duası okunuşu
Libya'da darbeci general Hafter'e ağır darbe: Hava saldırısında 20 milisi öldürüldü
Koronavirüsün akciğerden başka bir organı daha etkilediği ortaya çıktı
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Ankaralı Macide koronavirüsü yendi yaşadıklarını anlattı
Yorumlar