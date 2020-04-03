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Akşener'den Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yardım gönderilmesine şok benzetme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyası ve ardından İtalya'ya ve İspanya'ya gönderilen yardımları hatırlatarak, "Yeni Cami’de dilenip, Sultanahmet’te sadaka dağıtamazsınız" dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası ile İtalya ve İspanya'ya gönderilen koronavirüs yardımlarını eleştirdi. Akşener, Erdoğan'ı "Yeni Cami’de dilenip, Sultanahmet’te sadaka dağıtamazsınız" diye eleştirdi.

Devletin parası yok mu da vatandaştan toplanıyor?

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası için "Yani devletin vatandaşı için harcayacak 550 milyon lirası yok mu da, bu parayı vatandaşın kendisinden toplamaya çalışıyoruz? Bu sorunun cevabı yok" diyen Akşener, İtalya ve İspanya'ya gönderilen yardımlar için de şöyle konuştu: 

İtalya ve İspanya vatandaşına IBAN gönderip para istemiyor

"Sayın Erdoğan İtalya’ya İspanya’ya yardım uçağı, yardım gemisi gönderdiğimizi söylüyor ama bu iki ülkenin hükümetlerinden hiçbiri kendi vatandaşlarına IBAN gönderip yardım toplamıyor. Yeni Cami’de dilenip, Sultanahmet’te sadaka dağıtamazsınız." 

Ekonomik sorumluluk almamak için sokağa çıkmak yasağı koymuyor

Yetkin Report'tan gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Akşener, "Sizce AK Parti hükümeti sokağa çıkma kısıtlamasından neden kaçınıyor? Nedenleri siyasi mi, ekonomik mi, yoksa başka nedenler mi var?" sorusuna da şu karşılığı verdi: "Bu son dönemde çok karşılaştığım bir soru. Benim değerlendirmem, bu kaçışın birincil sebebinin ekonomik olduğu yönünde. Çünkü zorunlu karantinayı veya sokağa çıkma yasağını hükümet ilan ettiği takdirde, bu durumun insanlarımıza getireceği ekonomik yükü karşılamak, oluşacak zorlukları da yine ekonomik olarak hafifletmek zorunda. Bu bir hukuki zorunluluk. Ama görüyoruz ki hükümet, itinayla krizin ekonomik yükünden kaçınmaya çalışıyor."

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