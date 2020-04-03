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Libya'da darbeci general Hafter'e ağır darbe: Hava saldırısında 20 milisi öldürüldü

Libya'nın kuzey doğusundaki Sirte kentinde konuşlanan gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 20 milisin hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

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Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükumetine (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sirte kenti çevresindeki Hafter milislerinin konuşlandığı noktalara hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMH güçlerinin Veşka bölgesine düzenlediği hava saldırısının Sirte kentinin doğusundaki Ebu Karin bölgesine saldırı hazırlığı yapan Hafter milislerini hedef aldığını dile getirdi. 

Mecii, ani saldırıda 20'den fazla Hafter milisinin öldürüldüğünü, 15'ten fazla silahlı teçhizatın kullanılmaz hale getirildiğini söyledi. Hafter milisleri, koronavirüsle mücadele hedefli 21 Mart'ta ateşkes ilan edilmesine rağmen, başkent Trablus'un çeşitli bölgelerine saldırı düzenlemeyi sürdürmüştü. Bunun üzerine UMH, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" adını verdiği askeri operasyonu başlatarak, bu saldırılara cevap vermişti.

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