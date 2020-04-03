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Ekrem İmamoğlu mahkemenin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihaleleri karanına isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevine başladıktan sonra sık sık gündeme gelen İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihaleleri ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Mahkeme itirazı reddetti. İmamoğlu sosyal medya hesabından isyan etti.

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Bölge İdare Mahkemesi'nden Ekrem İmamoğlu'na İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihaleleri ile ilgili kötü haber geldi. Mahkeme İBB'nin yaptığı itirazı reddetti. Kararı Danıştay'a götüreceklerini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır" dedi.

İmamoğlu'ndan tepki

Kararı Twitter hesabından duyuran Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay’a götüreceğiz.Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

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