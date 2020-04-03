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ABD'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 6 bini geçti

İhlas Haber Ajansı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 6 bin 95'e, toplam vaka sayısı ise 245 bin 373'e yükseldi.

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Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ABD'de bilanço artıyor.

Korona virüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de salgının en fazla görüldüğü New York'ta virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 538'e, vaka sayısı 92 bin 53'e ulaştı.

En fazla vaka sayısı New Jersey'de
New York'un ardından en fazla vaka sayısı New Jersey eyaletinde kaydedildi. New Jersey'de hayatını kaybedenlerin sayısı 537'ye, vaka sayısı ise 25 bin 590'a yükseldi. Covid-19 vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında 3. sırada yer alan Kaliforniya'da ise 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 446'ya ulaştı. Eyalette 369 yeni korona vaka kayda geçerken toplam vaka sayısı 11 bin 207'ye ulaştı.

Michigan eyaletinde de hayatını kaybedenlerin sayısı 417 olarak açıklandı. Louisiana eyaletinde can kaybı 310'a, vaka sayısı 9 bin 150'ye çıktı.
ABD'de korona virüsünden ilk ölümün gerçekleştiği Washington eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 272 olurken toplam vaka sayısı 6 bin 585 olarak kayda geçti.

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