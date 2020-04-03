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Dolar/TL kuru haftayı yüksek seviyelerde kapatıyor!

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 6.68 TL seviyesinden euro fiyatları ise 7.24 TL seviyesinden başladı.

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Dolar kuru önceki gün 6.60'ın altını görse de bu seviyelerde kalıcı olamadı ve güne 6. 69 seviyesinde başladı.

Dolar/TL geçen ay sert bir yükselişle 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti. TL'deki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebilmişti.

Endişeler satış baskında belirleyici 

Geçtiğimiz haftayı 6.45'li seviyelere yükselerek tamamlayan dolarda bu hafta ise satış baskısıyla yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri satış baskında belirleyici konumda.

Petrol fiyatları yakından takip ediliyor

ABD Hazine tahvil getirileri üç haftanın en düşük seviyesine indi. Doların haftalık kazancı ise yüzde 2'nin üzerinde. Petrol fiyatları da piyasada yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki uzlaşmaya arabuluculuk yaptığını açıklaması ile en büyük tek günlük kazanımına ulaştıktan sonra bugün düştü. Dün yüzde 24.7 prim yapan ABD ham petrolünün varil fiyatı yüzde 4.5 düşüşle 24.18 dolara, Brent ise yüzde 2.7 düşüşle 29.24 dolara indi.

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