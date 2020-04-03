Carlos Tevez: Maaş almadan 1 yıl yaşayabiliriz

Carlos Tevez, corona virüsü salgınıyla ilgili olarak ''Biz futbolcular, birkaç yıl tek bir maaş almadan yaşayabiliriz, ancak ailesini geçindirmek için sabah 06.00'da uyanıp işe giden ve 09.00'da eve gelen insanlar için böyle değil. Futbolcular olarak fark yaratmalıyız." dedi.

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Ülkesi Arjantin'de Boca Juniors'ta forma giyen dünyaca ünlü oyuncu Carlos Tevez, corona virüsü salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Biz bu insanlara yardım etmeye hazırız. Biz futbolcular, birkaç yıl tek bir maaş almadan yaşayabiliriz, ancak ailesini geçindirmek için sabah 06.00'da uyanıp işe giden ve 09.00'da eve gelen insanlar için böyle değil." ifadelerini kullandı.

Günler önce Güney Amerika'da koronavirüs için başlatılan "#QuedateEnCasa" yardım kampanyasına katılacağını belirten Tevez'den, yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir itiraf geldi.

İşte Tevez'in açıklamaları şu şekilde:

"Virüs tam bir felaket"

"Bu virüs gençlerden ziyade ninelerimizi ve büyükbabalarımızı öldürüyor. Kendimden çok yaşlılar için endişeliyim. Virüs en çok yoksul mahalleleri vuruyor. Bu virüs tam bir felaket.

"Biz maaş almadan yaşayabiliriz"

Biz bu insanlara yardım etmeye hazırız. Biz futbolcular, birkaç yıl tek bir maaş almadan yaşayabiliriz, ancak ailesini geçindirmek için sabah 06.00'da uyanıp işe giden ve 09.00'da eve gelen insanlar için böyle değil. Futbolcular olarak fark yaratmalıyız."