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Akaryakıtta zam beklentisi! Benzine 20 motorine 10 kuruş zam

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20, motorine 10 kuruş zam bekleniyor.

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Küresel piyasalarda yaşanan anlık gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları sabit kalmıyor ve sürekli değişiklik gösteriyor. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyor.

Pompa fiyatlarına yansıyacak

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre söz konusu zam motorinde pompa fiyatlarına ortalama 10 kuruş, benzinde ise 20 kuruş olarak yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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