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Altın rekor tazeledi! Corona virüs piyasaları altüst etti

Gram altın 347 liraya çıkarak rekor tazeledi. Çeyrek altın 566 lira, Cumhuriyet altını ise 2.142 liradan işlem görüyor.

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Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 345 liradan alıcı buluyor.

Gram altın gün içinde 347 liraya çıkarak rekor tazeledi. Çeyrek altın 566 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.611,89 dolar civarında bulunuyor.

Piyasalarda corona etkisi

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti. Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.

Takip edilecek gelişmeler

Piyasaların gündeminde bugün yurt içinde açıklanancak enflasyon verisi, corona virüs odağında yaşanan hareketlilik ve yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan işsizlik verisinde olacak.

1.635 dolar direnç konumunda

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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