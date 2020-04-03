Son dakika Van'da deprem oldu! Son depremler listesi

VAN'ın Tuşba ilçesinden son dakika korkutan bir deprem haberi geldi. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7, Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak açıkladı.

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Son dakika haberine göre; Van'da panik yaratan bir deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7, Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak açıklarken, çok sayıda vatandaş sosyal medyadan depremi hissettiğini yazdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.44’te meydana geldi.

Çevre illerde hissedildi

Yerin, 12.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Tuşba'nın yanı sıra Van kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Kandilli 4.9 olarak açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Tuşba’nın Ermişler Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

AFAD son depremler listesine bakmak için tıklayın

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın...