İlk kez bir ilçe merkezi karantina altına alındı işte karantinadaki şehir ve köyler
Türkiye'de koronavirüs vakaları köyleri de derinde vurmaya başladı. 81 ilde Karantina altındaki köylerden yeni gelişmeler geldi. İl dışından gelip köylerin karantina altına alınmasına sebep olanlar, karantinadan kaçmaya çalışanlar...
TÜRKİYE genelinde karantinaya alınan ilçe, kasaba, köy ve mahalle sayısı giderek artıyor. Karantina konusunda bir ilk yaşandı. Artvin’de Borçka ilçe merkezi de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı. Türkiye'nin bir çok ilinden peş peşe karantina haberleri gelmeye devam ediyor. İşte illerde karantina altında bulunan mahalleler, köyler ve yeni gelişmeler...
İlk kez bir ilçe merkezi karantinaya alındı
Artvin Valisi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındığı bildirildi. Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla 2’şerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye (en az 1.5 metre) dikkat edilmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına, Borçka Kaymakamlığı’nca gerekli tedbirlerin alınmasına, Borçka merkezinden geçen şehirlerarası karayolunun karantina kapsamı dışında bırakılmasına, Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş - geliş tüm yollarda kontrolün kolluk birimlerince sağlanmasına ve yol kontrol noktalarının oluşturulmasına, Kaymakamlığın gerekli gördüğü yolları geçici olarak trafiğe kapatmasına, Borçka ilçesinde köyler arası geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar yasaklanmasına karar verildi" denildi.
Konya'da bir mahalle daha karantinada vaka il dışından gelmiş
İzmir'den bir yakının cenazesine katılmak için Argıthanı Mahallesi'ne gelen kişi, dün yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, ailesi ve temasa geçtikleri kişiler sağlık ekipleri tarafından takibe alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu' kararıyla yaklaşık 3 bin nüfuslu mahalle bugün karantinaya alındı. Mahalle halkı sokağa çıkartılmazken, Ilgın Belediyesi ekipleri de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Jandarma da mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Beyşehir ilçesinin Esence Mahallesi'nin dünden itibaren karantinaya alınması üzerine Konya'da karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi.
Muş'ta iki yeni köy daha karantina altında
Muş'ta, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında karantinaya alınan 4 köyde, alınan sıkı önlemler sürüyor. Muş’ta yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında dün merkeze bağlı Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı ve Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyleri karantinaya alındı.