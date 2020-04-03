Fransa'da sebze hali morg yapıldı

Fransa'nın başkenti Paris’in devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeni ile morga dönüştürülüyor.

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Koronavirüs, Avrupa'da etkisini artırmaya devam ediyor.İtalya ve İspanya'dan sonra Fransa'da da virüse bağlı ölümlerde günlük üç haneli rakamlara ulaşıldı.Ölü sayısının 4 bin 32'ye çıktığı ülkede, sağlık kuruluşlarının yanında morglar da yetersiz kaldı.

Devlet sebze haline el koydu

Bu kapsamda, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan meyve-sebze haline devlet tarafından el konuldu.

Hal morga dönüştürülecek

Paris Valiliği tarafından yapılan açıklamada halin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında morga dönüştürüleceği açıklarken, yetersiz kalan morg sayısı nedeni ile böyle bir karar alındığını bildirdi.

Valilik, yarın itibari ile halin morg olarak kullanılmaya başlanacağını belirtirken, “Bu şekilde ölenlerin gömülene veya yakılana kadar insanlık onuruna yakışır şekilde saklanması sağlanacak” açıklamasında bulundu.

2003'te de aynı amaçla kullanılmıştı

Paris’te bulunan meyve-sebze hali 4 bin 200 metrekarelik bir alana sahipken, 2003 yılında aşırı sıcaklar nedeni ile hayatını kaybedenler içinde morg olarak kullanılmıştı.