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Eto'o ve Demba Ba'dan Fransız doktorlara tepki

Afrikalı yıldız futbolcular Samuel Eto'o ve Demba Ba, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesi gerektiğini söyleyen iki Fransız doktora sert tepki gösterdi.

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Senegal asıllı Demba Ba, Twitter hesabından, Fransa'da bir televizyon kanalında iki Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu  "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoşgeldiniz." yorumuyla paylaştı.

Kamerunlu Eto'o da, Demba Ba'nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirdi. Eto'o, "Afrika sizin oyun alanınız değil." ifadelerini kullandı.

Fransa'da Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü Doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda Kovid-19’a ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?" ifadesini kullanmış, AIDS tedavisinde daha önce Afrika’da "hayat kadınları" üzerinde denemeler yapıldığını söylemişti.

Locht ise Mira'nın bu önerisine karşılık, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız." demişti.

Sosyal medyada doktorların açıklamaları ırkçı olarak nitelenmiş, sömürgeciliğin devam ettiği yorumları yapılmıştı.

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