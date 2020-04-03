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Ankara'da kaçak işletilen kahveye polis baskını

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri geçici olarak durdurulmasına rağmen gizlice çalıştırılan bir kahvehaneye yapılan baskında işyeri sahibi ihle 3 kişi yakalandı. İşyeri sahibi ile oyun oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı.

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Ankara'da, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Mehmet Kolcu Caddesinde bir kahvehanenin açık olduğu ihbarını aldı.

Kahvenin açık olduğu tespit edildi
İhbar üzerine kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.

Para cezası verildi
Yasağa uymayan iş yeri sahibi S.N.'ye 3 bin 150 lira ve içeride bulunan 3 kişiye toplamda 1176 lira idari para ceza kesildi. Yapılan inceleme sonrasında ruhsatı olmadığı belirlenen kahvehane mühürlendi.

Birçok suçtan kaydı varmış
Bu arada, işyeri sahibi S.N.'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

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