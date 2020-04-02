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Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisi ne zaman başlayacak?

Demirören Haber Ajansı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, iyileşmiş Kovid-19 hastalarından alınan plazma kan ürünüyle tedavinin yaklaşık 10 gün sonra başlayacağını duyurdu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 1 milyon kişiye dayandı. Aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ederken; iyileşmiş hastalardan alınacak plazma kan ürünüyle tedavi yöntemine de başlandı. Yöntemin Türkiye'de de uygulanacağı açıklanmıştı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yöntemin yaklaşık 10 gün sonra uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Kınık, "Sağlık Bakanlığımız rehberi yayınladı. Bilim Kurulu kararlarını verdi. Hastalarımızın, şifa bulduktan sonra üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyor" dedi.

"Plazma alabilecek altyapılarımız hazır"

Kınık, iyileşmelerinin üzerinden iki hafta geçen hastaların yeniden testlerinin yapılacağını aktararak şöyle devam etti: 

"Testlerde hastalığın olmadığı belirlenince ilk plazmayı alarak uygun görülen hastalara verilmek üzere hastanelere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugünden itibaren 10 gün sonra ilk vakalarımızın iki haftası doluyor. Onlarla iletişime geçeceğiz. Altyapımız hazır. Plazma alabilecek altyapılarımız hazır. Özellikle vakaların çok görüldüğü ilk 10 ilimizde yoğunlaştık. Vatandaşlarımız 1 hafta 10 gün sonra ilk bağışlarını verecek."

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