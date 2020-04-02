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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

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Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İtalya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

Dünya genelinde vaka sayısı 50 bini aştı
Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

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