Öztekin'den Türk tarımı için koronavirüs uyarısı

Tarım Uzmanı Hakan Öztekin, Covid-19 nedeniyle tüm dünyanın ekonomik buhran yaşayacağını söyleyerek ülkelerin tarımsal üretimi destekleyecek tedbirler aldığını Türkiye'nin attığı adımların ise bu konuda yetersiz olduğunu ileri sürdü.

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Tarım Uzman Hakan Öztekin, koronavirüsün tüm dünyana mal ve insan trafiğini durdurma noktasına geldiğini söyleyerek kürüsel bir durgunluk için dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bu dönemde tarımsal üretimde tedarik sorunun yanı sıra tedarik zincirinin de bozulduğunu kaydeden Öztekin, tarımla uğraşan kesimin yaş ortalamasına dikkat çekti ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Öztekin yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs salgınının 2021'e taşınacağını ileri sürerek bu dönem içerisinde tedarik zincirinde bozulmalar meydana geleceğini söyledi. Salgın nedeniyle Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerin sınırlarını kapadığına dikkat çeken Öztekin, karantinalar nedeniyle uluslararası piyasalarda buğday ve prinç fiyatlarında hızlı fiyat artışlarına neden olduğunu kaydetti.

Taşıma maliyetleri artıyor

Buğday gibi temel bazı gıda maddelerinde stokun olmasının karantinaların artacağı bir dönemde işe yaramayacağına dikkat çeken Öztekin, taşıma maliyetlerindeki artışa dikkat çekti. İşte Öztekin'in açıklamasından bazı satır başları:

"Büyük miktarını ithal ettiğimiz baklagil, hububat, tahıl, şeker, yağ bitkileri tohumu ve hayvan yemi gıda maddelerinin dünyada dış ticaretin durması veya ulaştırmanın sekteye uğraması ihtimaline karşı devlet üretme çiflikleri ve tarıma açılacak hazine arazilerinde TMO'nun satınalma garantisinde devlet destekli üretim yaptırılmalıdır.

Toprak işleme, sulama, ilaçlama, hasat işlemlerinde çalışacak tarım işçileri işçi konaklama merkezleri ve işçi ulaştırma sistemleri kurulmalıdır.

Köylerdeki çiftçileri etkileyecek olan olan hastalığa karşı kırsal alanlarda hızla önlem alınması ve çiftçilerimizi ve onların ailelerini köylerde güvence altına alarak üretim yapmalarının sağlanmasına yönelik tedbirler alınması gerekmektedir.

Tarım girdilerini satan, ürünlerinin çiftçiden alan, nakliyesi, depolanması, işlenmesi ve dağıtımını yapan işletmelerin alanında çalışan firmalardaki personelin hastalanması ve/veya bu firmaların ekonomik sıkıntı nedeni ile kapanması sonucu ortaya tedarik zinciri çökmesi sorunu çıkmaması için çok acil bu firmaları ayakta tutmaya ve işçilerini iş başında tutmaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

Tarımsal makine ekipman, ürün işleme makine ekipmanına ve nakliyesine yönelik makine ekipmana yönelik yedek parça kıtlığına karşı tedbirler alınmalıdır.

Özelikle Taşımacı kooperatifleri bünyesinde nakliye yapan kamyoncularımızın batmamasına yönelik finansal destek paketi oluşturulmalıdır.

Tahıl, hububat ve bakliyat depoları inşa edilmeli, mevcutların şartları iyileştirilmesi ve tüm bu depolama ve dağıtım ve işleme sistemin güvenliğinin sağlanmasına karşı tedbir alınmalıdır.

Gıda alanında çok kısa sürede alınacak olan bu tedbirlerin finansmanı için başta Dünya Bankası olmak üzere düşük maliyetli kredi veren kuruluşlardan fon bulunmasına yönelik çalışmalar başlatılmalıdır."