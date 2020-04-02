NASA kim astronot olmak ister dedi 12 bin kişi başvurdu

NASA, Artemis projesi için yaptığı astronot alımına 12 binden fazla kişinin başvurduğunu açıkladı.

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NASA, insanlı Ay yolculuğu projesi olan Artemis görevini 2024 yılına kadar gerçekleştirmeyi planlıyor ve proje üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu proje için 12 binden fazla kişinin astronot olarak başvurduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, "Artemis programıyla yeni bir uzay keşif çağına girdik. Amerikalıların bize katılmak için başvurduklarını görmek, bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Başvuru sonuçları seneye açıklanacak

2 Mart'ta başlayan Artemis programı başvuruları 31 Mart'ta sona ermişti. Yeni astronot adaylarının, 2021'in yaz aylarında açıklanması bekleniyor.

NASA, 1960'lardan bu yana astronot adayı olarak eğitilmek üzere 350 kişi seçmişti.