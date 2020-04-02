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ŞOK iş başvurusu ekranı açıldı 5 bin kişi alınacak

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan ŞOK market 5 bin yeni personel alacağını duyurdu. Online alışveriş bölümünde çalışacak 5 bin kişi için iş başvuru ekranı açıldı.

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ŞOK Marketler zinciri 5 bin yeni personel alınacağını duyurdu ve başvuru sayfasını açtı. Peki kimler ŞOK market iş başvurusu yapacak, başvurular nereye yapılacak? 

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birisi olan Şok Marketler, online (internet üzerinden) market servis uygulaması Cepte Şok hizmetini tüm Türkiye’de devreye soktuklarını açıkladı.

Şok CEO'su Uğur Demirel bunun içi n ek 5 bin personel alımı yapacaklarını söyledi. Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, yeni hizmete soktukları Cepte Şok uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni sistemi anlatan ve beklentilerini ortaya koyan Demirel yeni istihdam yapacaklarını da söyledi. Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel iş arayan vatandaşlarımız için güzel bir haber verdi. Demirel; ''Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacağız. Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz'' dedi

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