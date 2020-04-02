HABER /  DÜNYA

İlk koronavirüs cinayeti İtalya'da işlendi bana bulaştırdın deyip kız arkadaşını öldürdü

Tüm dünyayı derinden sarsan coronavirüse bağlı kayıtlara geçen ilk cinayet İtalya'da gerçekleşti... İtalyan bir hemşire, doktor olan kız arkadaşını boğarak öldürdü. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden adam "Bana corona virüsü bulaştırdı" dedi.

Abone ol

Küresel çapta sağlık krizine yol açan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınının en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’da virüs yüzünden ilk cinayet işlendi. Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor olan hastanede corona virüsü ile mücadele eden kız arkadaşı Lorena Quaranta’yı öldürdü.

Yerel basında yer alan haberlerde 28 yaşındaki De Pace’nin kız arkadaşını “kendisine corona virüsü bulaştırdığı” gerekçesiyle öldürdüğü belirtildi. Salı gecesi polisi arayan De Pace’nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Genç doktorun boğazının sıkılarak öldürüldüğü açıklandı.
27 yaşındaki Quaranta’nın cansız bedenini evde bulan polis, De Pace’nin de bileğinde kesikler olduğu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu. Sorguya alınan De Pace, “Onu öldürdüm çünkü bana corona virüsü bulaştırdı” dedi.

De Pace’nin corona virüsü testi negatif çıkarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

De Pace’ye corona virüsü testi yapılırken İtalyan haber ajansları De Pace ve Quaranta’nın test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Quaranta’nın ölmeden önce çok aktif olduğu İtalya’daki doktor ve sağlık çalışanları haklarıyla ilgili çok sert mesajlar paylaştığı açıklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyada koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüste bu hafta neden kritik? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Dolarda yüksek seviyeler! Güne 6.70'in üzerinde başladı
Otobüs biletlerine iki katı zam yaptılar! Fiyat 500 TL'ye çıktı
Falcao indirimi kabul etmedi Katar'a gidiyor
Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın Koronavirüs teftişi olay olmuştu! İlk kez konuştu
İspanya ve İtalya'ya yardım sonrası Türkiye'ye teşekkür yağdı
ÖNCEKİ HABERLER
Vedat Muriç İtalya yolcusu! En az 20 milyon Euro
AYM üyeliğine Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi
Erzurum koronavirüs vaka sayısı kaç ölen oldu mu son rakam
Denizli'de 'Derdi olanın türküsü olmalı' dedi koronavirüse beste yaptı
ABD basınından çarpıcı Çin iddiası! Ölü sayısını örtbas ettiler
Balıkesir koronavirüs vaka sayısı! Sakarya-Kocaeli ve Çanakkale de var
Yorumlar