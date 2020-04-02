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81 şehire kuruluyor! Hastaneye girmeden korona testi yapılacak

TÜRKİYE'de tüm illerde pandemi hastanelerinin önüne teşhis çadırları kurulmaya başlandı. Böylece koronavirüsten şüphelenilen hastalara, hastane dışında kurulan bu çadırlarda ilk teşhis konulacak.

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Sağlık Bakanlığı tarafından, 81 ildeki pandemi hastanelerinin bahçesinde teşhis çadırları kurulmaya başlandı. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri görülen kişilere ilk teşhis, hastane binasının dışında kurulan bu çadırlarda konuluyor.

İlk kontrol çadırlarda

Çadırlarda sağlık personeli tarafından, vatandaşların başvuruları alınıp koronavirüs şüphesi bulunanların ilk değerlendirmeleri yapılıyor. Ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse hemen müdahale ediliyor ve tedavisi için gerekli birime sevk ediliyor. Bu sayede hastaneler için ekstra kapasite oluşturulurken pozitif teşhisi konulan kişilerin de virüsü diğer hastalara bulaştırmasının önüne geçiliyor.

Amaç diğer hastaları korumak

Uygulamayı değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu “Her hastane, kendi şart ve imkânlarına göre Covid-19 hastalarının hastane içine girmeden ayrı bakıldığı girişte bir yer kuruyor” dedi. Eyüboğlu “Tabii her hastanenin imkânı farklı. Kimi çadır yapıyor kimi girişteki ilk iki odayı ayırıyor. Herkes başka tedbirler alıyor. Bütün bunlar, eğer bu kişiler enfekte olmuş ise diğer hastalara bulaşmaması için yapılıyor. Çünkü kalp krizi, şeker koması ya da kanser teşhisi gibi şikâyetlerle gelen hastalar da var” diye konuştu.

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