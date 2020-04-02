HABER /  DÜNYA

Koronavirüse karşı en sert tedbir alan ülke! Devlet Başkanı yasağa uymayan vurulacak dedi

Yaptığı ilginç çıkışlarla dünya medyasında gündeme gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bu kez koronavirüs ile ilgili sarf ettiği sözler konuşuluyor. Duerte ulusa sesleniş konuşmasında "Durum kötüye gidiyor. Bu yüzden size sorunun ciddiyetini ve bizi dinlemeniz gerektiğini söylüyorum. Soruna neden olmaktansa vurulacaksınız" dedi.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili tüm dünya ülkeleri seferber oldu. Her ülke kendi imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde bir takım tedbir ve yasakları devreye soktu. Ancak bir ülke var ki şimdiye kadar ölümcül salgın koronavirüse karşı en sert tedbir açıklayan ülke oldu. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte salgınına karşı alınan kuralların ihlal edilmesi durumunda silahla vurulacağını söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kuralları ihlal edenleri uyardı. Sağlık sektöründe çalışanlara saygı duymayan vatandaşlara tolerans gösterilmeyeceği ve bunun da suç sayılacağını söyledi. Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Duterte, "Kurallara uymayan vatandaşlara polis ve güvenlik güçleri tarafından gerekli müdahale yapılacak" dedi.

"Herkesin işbirliği yapması gerek'' 

Duterte, "Bütün yetkililer ülkenin sağlık sisteminin bu zor durumda kalmaması için çalışıyor. Korona virüsün yayılmasına engel olmak için herkesin işbirliği yapması gerek" diyerek, karantina uygulamalarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

"Soruna neden olmaktansa, vurulacaksınız'' 

Filipin halkına seslenen Filipinler Devlet Başkanı, "Durum kötüye gidiyor. Bu yüzden size sorunun ciddiyetini ve bizi dinlemeniz gerektiğini söylüyorum. Soruna neden olmaktansa vurulacaksınız" dedi.

Ülkede son durum

Filipinler'de bugüne kadar 2 bin 311 korona virüs vakası görülürken, 96 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Korkunç! Yaşlılardan sökülüp gençlere takın Covid-19'dan ölüm sayısı 47 bini geçti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul ve Ankara'da koronavisünden etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul'dan Antalya'ya 150 kişi mantar toplamaya geldi vali çileden çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 88 ülkenin yardım istediğini açıkladı DSÖ'den Türkiye'ye övgü
Koronavirüs plazma nakliyle tedavi edilecek Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı
Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı ekipler 50 yolcunun peşinde
AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Asla bir af müessesi değildir
ÖNCEKİ HABERLER
1000 TL yardım parası nereden alınacak?
Hatay'da freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
Fahrettin Koca Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberini toplantıdan 15 dakika önce öğrenmiş
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi
Antalyalılar sokakları doldurdu 85 yaşındaki bir kişi telefoncuya gidiyormuş
TV8 yarışması Survivor'dan elenen Burak Yurdugör herkesi ifşa edip öyle gitti
Yorumlar