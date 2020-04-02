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1000 TL yardım parası nereden alınacak?

Koronavirüs illetinin ülkemizde de yayılmasının ardından tedbir amaçlı birçok iş yeri kapandı ve binlerce aile issiz kaldı. Erdoğan'ın onayı ile 2 milyon 111 bin ihtiyaç sahiplerine bin lira yardım yapılmaya başladı.. Peki bin liralık yardımı kimler alacak, sosyal yardım sorgulaması nereden yapılacak ve başvuru yapmak gerekir mi?

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Koronavirüs nedeniyle birçok işyeri kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı. Maddi açıdan sıkıntıya düşen binlerce aileyi biraz olsun rahatlatacak adım Erdoğan'dan geldi. Erdoğan geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahiplerine bin lira yardım yapılacağını duyurmuştu. Detayları ise Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. 1000 liralık sosyal yardım parası 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren ödenmeye başladı.

Peki 1000 lira için başvuru yapmak gerekir mi, yardım parasını nereden alınacak ve sorgulama nasıl yapılacak?

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başladı. 

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılır.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:

Yaşlı Aylığı

Engelli Yakını Aylığı

Silikozis Aylığı

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım

Öksüz Yetim Yardımı

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Şartlı Eğitim Yardımı

Şartlı Sağlık Yardımı

Çoklu Doğum Yardımı

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı

Engelli Aylığı

Ödeme tarihleri

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olanlar çekebiliyor

Yardım kapsamında olan vatandaşlar 1000 lirayı tüm kamu bankaları ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekmeye başladı.

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