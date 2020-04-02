Bir Tıp profesörü daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çapa Tıp Fakültesi Dahileye Hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'ndan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Abone ol

İstanbul'da bir Tıp profesörü daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Dün de Çapa Tıp Fakültesi Dahileye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Prof. Dr. Öz'ün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği haberini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu. Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.