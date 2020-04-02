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Eskişehir'de 93 yaşındaki yaşlı adamı durduran polis hiç beklemediği davet aldı

ESKİŞEHİR'de 93 yaşındaki yaşlı adam doğalgaz faturasını yatırmak için dışarı çıkmak zorunda kaldı. Dönüşte polis ekiplerince durdurulunca, polisleri evine yemeğe davet etti. Yaşlı adam davetinin ardından 'Ben ölmeden gelin' diye konuşunca boğazlar düğümlendi.

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Eskişehir’de doğal gaz faturasını yatırmak için dışarı çıkan 93 yaşındaki Ahmet Rıza Berberoğlu, kendisine kimlik soran polis ekiplerini evine yemeğe davet etti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’ndeki evinde tek başına oturan Ahmet Rıza Berberoğlu, doğalgaz faturasını yatırdıktan sonra devriye gezen polis ekiplerince durduruldu. Kimlik tespiti yapılan Berberoğlu, polise teşekkür ederek yemeğe davet etti.

"Ben ölmeden gelin.."

Kimsesi olmadığı için dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirten Ahmet Berberoğlu, ''Siz benim eve gelseniz size bir ziyafet yapardım ama inşallah görüşürüz. Gelin eve, ben ölmeden gelin. Ben doğalgaz faturası için çıktım. Çıkmamam gerek biliyorum ama kimsem yok kim yatıracak. Yarın cezası gelecek, cezasını da ben yatıracağım. Açıksa yatıracağım yoksa yatırmayacağım'' dedi.

Polis evine kadar bıraktı

Polis ekipleri kendi sağlığı için dışarı çıkmasının yasak olduğunu hatırlattığı Ahmet Berberoğlu'nu Şeker Mahallesi’ndeki evine bırakarak ihtiyaçlarını karşıladı.

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